Holcim (Azerbaijan) завершил прошлый год с убытком в 27 млн манатов

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Активы ОАО Holcim (Azerbaijan) на 1 января года составили 342,561 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 5,6% меньше, чем на 1 января 2016 года.

В прошлом году общий капитал Holcim (Azerbaijan) сократился на 18,2%, составив 121,169 млн манатов, общие обязательства снизились на 3,8% - до 41,188 млн манатов.

Доходы компании в 2016 году составили 77,955 млн манатов (годовой спад 7,9%), расходы - 111, 203 млн манатов (на 46,5% меньше). В конечном счете убыток до уплаты налогов составил 33,248 млн манатов, что меньше в годовом исчислении на 73%.

Holcim (Azerbaijan) сэкономил на налогах на прибыль 6,24 млн манатов и завершил прошлый год с чистым убытком в 27,008 млн манатов.

Напомним, что крупнейший производитель цемента в Азербайджане - компания Holcim (Azerbaijan) создана в 2000 году. Уставный капитал составил 31,813 млн манатов. Акционерами компании являются Lafarge Holcim (66%) и Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (10%), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) (10%), физические лица (14%).