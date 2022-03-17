Хайям Фарзалиев: Привлекательность индустрии цветных металлов для иностранных инвесторов повысится

AzerGold проводит совместную работу с государственными структурами в направлении превращения богатого минерально-сырьевого потенциала республики в устойчивое экономическое развитие.

AzerGold проводит совместную работу с государственными структурами в направлении превращения богатого минерально-сырьевого потенциала республики в устойчивое экономическое развитие.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Хайям Фарзалиев на презентации книги ”Разведка полезных ископаемых и основы горнодобывающей промышленности".

По его словам, начиная с 2018 года, Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Национальной службой геологической разведки проводит работу по обновлению архива информации о существующих месторождениях руд цветных металлов по всей стране: "Целью проекта является изучение геологических данных о месторождениях руд цветных металлов по всей стране, классификация архивных данных, оцифровка геологических данных в соответствии с международными стандартами. Это повысит привлекательность промышленности цветных металлов для иностранных инвесторов ".