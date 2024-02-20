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Gürok Group изучит вопрос производства стеклянной тары в Азербайджане

Gürok Group изучит вопрос производства стеклянной тары в Азербайджане Между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", принадлежащем министерству экономики, и турецкой группой компаний Gürok Group подписан меморандум о взаимопонимании по изучению возможности строительства в стране завода по производству стеклянной тары
Промышленность
20 февраля 2024 г. 14:56
Gürok Group изучит вопрос производства стеклянной тары в Азербайджане

Между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", принадлежащем министерству экономики, и турецкой группой компаний Gürok Group подписан меморандум о взаимопонимании по изучению возможности строительства в стране завода по производству стеклянной тары для удовлетворения потребностей производителей продуктов питания и напитков в Азербайджане и за рубежом.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

"Gürok Group, пятый по величине производитель стеклянной продукции в мире, работает в различных отраслях, таких как производство стеклотары, плитки, промышленного оборудования, строительство и туризм", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Türkiye’s Gürok Group to explore construction of glassware manufacturing plant in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin "Gürok Group"u Azərbaycanda şüşə taraların istehsalının yaradılmasını araşdıracaq

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