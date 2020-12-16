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Грузовики в Европе с 2040 года будут оснащаться только электромоторами

Грузовики в Европе с 2040 года будут оснащаться только электромоторами О полном отказе от двигателей внутреннего сгорания договорились уже Daimler, Scania, MAN, Volvo, DAF, IVECO и Ford
Промышленность
16 декабря 2020 г. 09:29
Грузовики в Европе с 2040 года будут оснащаться только электромоторами

Производители коммерческих автомобилей подписали соглашение, согласно которому с 2040 года новые грузовики будут оснащаться в Европе электромоторами. Чтобы ускорить внедрение электрогрузовиков, автопроизводители требуют увеличить налоги на ископаемые виды топлива.

Как передает Report со ссылкой на Auto-Consulting, о полном отказе от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) договорились семь компаний, входящих в Ассоциацию европейских производителей автомобилей (ACEA): Daimler, Scania, MAN, Volvo, DAF, IVECO и Ford. Сообщается, что уже с 2040 года они будут выпускать грузовую технику, оснащенную электромоторами, питаемыми либо от батарей, либо от топливных элементов.

В течение следующих 20 лет на разработку новых силовых агрегатов будут направлены значительные ресурсы. Так, шведская Scania намерена потратить на разработку новых двигателей от 50 до 100 млрд долларов США, заявил глава компании Хенрик Хенрикссон. Разработка будет вестись совместно с Потсдамским институтом изучения климатических изменений.

Чтобы ускорить переход на экологичные виды транспорта, компании-производители грузовиков попросили власти Европы поднять налоги на ископаемое топливо. По их мнению, такая мера подтолкнет большее количество производителей отказаться от разработки новых ДВС.

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