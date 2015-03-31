​Грузия сократила импорт азербайджанского газа

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале 2015 года Грузия импортировала из Азербайджана 319,85 тыс. тонн природного газа в нефтяном эквиваленте на сумму 67,4 млн. долларов.

Как передает Report со ссылкой на Бизнес Грузии, об этом говорится в отчете о внешней торговле "Грузстат" (Национальной статистической службы Грузии) по итогам первых двух месяцев текущего года.

Азербайджан является основным поставщиком этого вида топлива в Грузию с удельным весом в 66,2% от общего объема импорта страны этой категории.

Согласно данным отчета, за два месяца 2015 года Грузия в целом импортировала природного газа на сумму 101,9 млн. долларов.

Остальная часть поставок газа пришлась на Россию и другие источники.

В годовом исчислении объемы грузинского импорта природного газа из Азербайджана в стоимостном выражении снизились на 17,2% (в количественном выражении поставки сократились на 48,7 тыс. тонн в нефтяном эквиваленте, или на 13,2%).

Для сравнения: в январе-феврале прошлого года Грузия импортировала из Азербайджана 368,56 тыс. тонн газа в нефтяном эквиваленте на сумму 81,42 млн. долларов.

Удельный вес газа в общем объеме импорта Грузии из Азербайджана за этот период составил 66,9%.

В январе-феврале 2015 года Грузия импортировала из Азербайджана продукцию на сумму 100,7 млн. долларов, что на 15% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Азербайджан экспортирует в Грузию собственный газ по трубопроводу, соединяющему две страны в Газахском районе Азербайджана. Мощность прокачки газа по этому трубопроводу превышает 2,5 млрд. кубических метров в год.