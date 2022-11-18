Госслужба зарегистрировала совместное азербайджано-германское предприятие

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО İnteral.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО İnteral.

Как сообщает Report, учредителями новой компании стали ООО Azəraluminium, принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK), и германская компания Achenbach Alpha GmbH.

Компания зарегистрирована по юридическому адресу город Баку, Ясамальский район, улица Измир, 14 (ASK Villa), где зарегистрирована Азербайджанская промышленная корпорация. Новая коммерческая организация, уставный капитал которой составляет 10 тысяч евро, а законным представителем является гражданин Турции Джар Эрман, будет заниматься производством конкурентоспособных алюминиевых изделий в Гяндже, а также их экспортом на рынки США и Европы.

Также был объявлен состав Наблюдательного совета İnteral. Это генеральный директор ASK Кямран Набизаде, генеральный директор Azeraluminium Максим Джавадов, гражданин Турции Эрол Айчин, граждане Германии Уилберс Рольф Хейно и Марк Крейцберг.

Напомним, что 18 июля этого года между Azeraluminium и компанией Achenbach Alpha GmbH был подписан договор об учреждении и управлении совместным предприятием в Гяндже. В рамках проекта планируется производство алюминиевой продукции с годовой производственной мощностью 105 тыс. тонн.