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Госкомпания воспользуется опытом германской компании в производстве кирпича

Госкомпания воспользуется опытом германской компании в производстве кирпича Генеральный директор Азербайджанской промышленной корпорации Кямран Набизаде обсудил с менеджером по продажам проектов германской компании Lingl Anlagenbau GmbH Франко Эустакио перспективы увеличения производственных мощностей, повышения эффективности, пр
Промышленность
13 октября 2022 г. 16:14
Госкомпания воспользуется опытом германской компании в производстве кирпича

Генеральный директор Азербайджанской промышленной корпорации Кямран Набизаде обсудил с менеджером по продажам проектов германской компании Lingl Anlagenbau GmbH Франко Эустакио перспективы увеличения производственных мощностей, повышения эффективности, применения германского ноу-хау и использования инжиниринговых услуг на предприятии по производству кирпича.

Об этом Report сообщили в Корпорации.

Встреча прошла при участии Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты.

Был согласован визит представителя компании Lingl Anlagenbau GmbH на завод по производству кирпича в Азербайджане, в то же время запланирована работа, связанная с будущим сотрудничеством.

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