Госкомпания воспользуется опытом германской компании в производстве кирпича

Генеральный директор Азербайджанской промышленной корпорации Кямран Набизаде обсудил с менеджером по продажам проектов германской компании Lingl Anlagenbau GmbH Франко Эустакио перспективы увеличения производственных мощностей, повышения эффективности, пр

Генеральный директор Азербайджанской промышленной корпорации Кямран Набизаде обсудил с менеджером по продажам проектов германской компании Lingl Anlagenbau GmbH Франко Эустакио перспективы увеличения производственных мощностей, повышения эффективности, применения германского ноу-хау и использования инжиниринговых услуг на предприятии по производству кирпича.

Об этом Report сообщили в Корпорации.

Встреча прошла при участии Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты.

Был согласован визит представителя компании Lingl Anlagenbau GmbH на завод по производству кирпича в Азербайджане, в то же время запланирована работа, связанная с будущим сотрудничеством.