"Город в городе", азербайджанский руководитель производства и 60-летний украинский автогигант - РЕПОРТАЖ

Кременчуг. 16 ноября. REPORT.AZ/ Добравшись до отеля "Украина" в Полтаве, я только подключил телефон к интернету, как увидел сообщение в "вотсапп". Это была руководитель пресс-службы частного акционерного общества "АвтоКрАЗ" Дина Стеганцева. Она написала, что с утра такси будет ждать у отеля... Я отправлялся на завод, где производят большие автомобили, которые я видел еще в детстве. Желание впервые побывать на огромном предприятии пересилило трудности проснуться рано и преодолеть более чем 100-километровый путь до Кременчуга с незнакомыми людьми.

Город в городе

Такси ждало у отеля в обещанное время. Начавшийся после знакомства с тремя товарищами разговор был настолько интересным, что я не заметил, как проехал длинную полуотремонтированную дорогу с равнинным пейзажем вокруг. И вдруг вижу, что мы уже перед заводом, и часто звонившая по дороге водителю, уточняя, где мы, Стеганцева вышла нас встретить.

В противовес тому, что мы привыкли видеть в Азербайджане, снаружи "АвтрКрАЗ" был такой же, как и внутри. Чувствовалось, что на заводе, который в этом году праздновал 60-летие, давно не делали ремонт. Однако территория не имела конца и края.

"Это город в городе. Общая площадь составляет 140 гектаров, отстроенная площадь 600 тыс. кв.м. В ближайшие три часа постараюсь познакомить вас с заводом", - сказала Стеганцева, добавив, что проработала на заводе 14 лет, из которых на нынешней должности - 10 лет.

Азербайджанский заместитель директора

Входим в маленькую, но аккуратную комнату. Когда меня приглашают к столу с чаем и различными пирогами, приготовленными в столовой, в комнату входит мужчина средних лет.

Стеганцева знакомит меня с ним: "Это ваш земляк Явер Гянджимов. Он 32 года работает на нашем заводе, сейчас он один из двух заместителей директора по производству".

Гянджимов родился в 1962 году в Габале. После завершения воинской службы получил образование в Кременчугском национальном университете им. Михаила Остроградского. Проживающий в этом городе с 1986 года Гянджимов смог за 32 года пройти путь на заводе от простого работника до заместителя директора.

С трудом говорящий по-азербайджански Гянджимов говорит, что при возможности посещает родину.

Мы начинаем знакомство с заводом вместе с ним и пресс-секретарем.

20 тысяч деталей, 4500 станков

Стеганцева сначала коротко рассказывает об истории завода.

Сообщает, что 21 апреля 1999 года "АвтоКрАЗ" был куплен украинским миллиардером, ныне депутатом Верховной Рады Украины Константином Жеваго. Главный директор завода Роман Черняк. Жеваго также почетный президент клуба "Ворскла", а Черняк - президент.

Гянджимов говорит, что "АвтоКрАЗ" - производитель и поставщик грузовых автомобилей гражданского и специального назначения, запчастей, прицепов и полуприцепов. Здесь выпускается более 20 тысяч деталей. На основе этих деталей на конвейерах собирают машины. Он добавляет, что на руководимом им участке имеется 4500 станков. Замдиректора знакомит меня с этими деталями, собираемыми на их основе машинами, их принципами работы. Гянджимов говорит о наличии сейчас 60 закупщиков, подчеркивает, что и таким путем способны принести пользу экономике Украины. С процессом сборки машин знакомимся наглядно. Он говорит, что они способны собрать автомобиль за 45 дней с момента поступления заказа.

Демонстрация военной машины на полигоне

На территории завода можно встретить автомобили различных марок. Среди них особое внимание привлекают машины военной направленности. Один из них - имеющийся на вооружении различных стран "КрАЗ-6322". На его базе подготовлено много спецмашин для военных нужд. Особенность этой марки в том, что при переезде через заминированную территорию капот длиной 1,5 метра защищает свой экипаж.

Его наглядно демонстрируют на полигоне завода. Водитель проезжает препятствия выше 1 метра, глубокие искусственные озерца и возвышенность углом 60 градусов и останавливается перед нами. На этот раз я сажусь рядом с ним, и мы начинаем вместе преодолевать трудные препятствия. При подъеме на высоту перед нами не видно ничего кроме неба. Хоть я понимаю, что это опасно, не отказываюсь от подъема в высоту, потому, что мне самому интересно. Затем нам приходится перейти глубокое озеро. В памяти всплыли учения, проводимые когда-то на полигоне Горан во время воинской службы. Но я не помню, что тогда мы преодолевали столь трудные препятствия. Это воистину боевая, учебная машина!

"Мы говорим не покупайте такое же в других странах, берите наше"

Стеганцева касается проблем, с которыми они сталкиваются. Она говорит, что производимыми машинами не могут принести пользу экономике Украины на желаемом уровне. Хотя они способны в месяц производить до 5000 машин для военной, коммунальной, дорожно-инфраструктурной и других сфер: "В первую очередь мы стараемся для людей, платим им зарплату. С каждой проданной машины только 100 тыс. гривен уходит в бюджет, столько же тратится на зарплату. К тому же мы обеспечиваем работой наших закупщиков. По статистике, каждый работающий в сфере машиностроения обеспечивает работой 6 человек в другой сфере. Было время, мы в день производили 120 автомобилей. Сейчас месячное производство снизилось до 60 машин.

При нынешней ситуации, когда такое предприятие способно производить машины в большом количестве, если государство тратит доллары на покупку иностранных машин, это неправильно. Потому что нам самим не хватает долларов. То, что вы покупаете за рубежом, мы ведь производим сами... Мы говорим, не покупайте такое же в других странах, берите наше. Не спонсируйте белорусскую экономику и пенсионеров. Вы ведете войну, покупайте наши машины. Но они не хотят этого делать. Потому что у них есть свои интересы. Каждый хочет развивать свой личный бизнес".

Представитель "АвтоКрАЗ" говорит, что они находятся сейчас в затруднительном положении и подчеркивает, что министерство обороны и министерство по чрезвычайным ситуациям Украины также сократило закупку. По ее словам, эти госструктуры проводят тендеры закрыто: "По-тихому бюджетные деньги распределяются на закупку техники у предприятий, с которыми у них интерес. Особенно это прослеживается в последнее время, когда многие дельцы и бизнесмены стали выводить на рынок технику импортного производства. Они в 2014 году, когда страна вела войну, просили нас дать любую машину. Тогда предусмотренные для продажи в различные страны машины мы маскировали военными раскрасками и отдавали нашим военным.

Нашим закупщикам мы платили неустойку за несвоевременно выполненные заказы. Если в тот год у нас купили 600, в 2015 - 650 машин, то в прошлом году количество было 200. То есть они, разбогатев, привлекли сюда зарубежную технику. Неизвестно куда идут бюджетные средства. В то время как эти машины имеются на вооружении зарубежных стран, равнодушное отношение к ним своих абсурдно. Хотя наши солдаты очень хорошо относятся к нашим машинам. Например, протестированная вами машина способна спасти экипаж при взрыве мины".

Наша коллега говорит, что "АвтоКрАЗ" имеет большую производственную силу, технологии, кадровый потенциал и подчеркивает, что они не хотят при нынешнем кризисном положении в Украине уничтожения вместе с заводом грузового автомобилестроения.

Почему резко сократилась поставка в Азербайджан?

Я интересуюсь связями "АвтоКрАЗа" с Азербайджаном. Представитель завода говорит, что в 2015 году в нашу страну была поставлена всего 1 машина. В последние два года не было получено заказов. Хотя в 2006 году они продали в Азербайджан 125, 2007 - 90, 2008 - 113 автомобилей. В последний раз двухзначная продажа состоялась в 2012 году – 29 машин. В последующие два года закупка резко сократилась, упав сначала до 7, затем до 5. Из 470 поставленных в последние 16 лет машин 102 были грузовыми автомобилями марки "КрАЗ 65101-100".

Многолетним партнером этого завода в Азербайджане является ОАО "Азнефтемаш". По словам Стеганцевой, "Азнефтемаш" на шасси "АвтоКрАЗа" установило различные сооружения для нефтегазового комплекса страны: "Например, в 2013 году были куплены грузоподъемники "Руслан" UP-80 / UP-100. Эти установки предусмотрены для проведения текущего и капитального ремонта в нефтегазовых скважинах на глубине 5000 метров. Традиционными пользователями КрАЗ в Азербайджане были различные машиностроительные предприятия. Они пользуются КрАЗ в целях установки различных сооружений для нефтегазового комплекса. Они приобрели эту технику по причине высокой грузоподъемности, надежности устройства, простоты обслуживания и ремонта".

Сотрудники завода, отметившие, что не знают причину резкого сокращения продаж, не исключили воздействия политического фактора.

"Мы преодолеем и эти трудности"

Выйдя отсюда, идем в учебно-образовательный центр завода. В комнате, оснащенной наглядными пособиями, идет занятие. Учитель – находящийся ныне в отставке бывший сотрудник КрАЗа. Сейчас он обучает своим знаниям и навыкам молодых.

И напоследок посещаем столовую и дом торжеств завода. Дом торжеств открыт не только для своих сотрудников, но для каждого. Здесь имеются модно украшенный зал, сцена и музыкальные инструменты. В столовой для работников готовятся различные блюда. Уже наступило время ужина, меня приглашают к столу. Стеганцева говорит, что на территории завода имеется также огород, где выращиваются различные овощи и фрукты. Большая часть продуктов берется оттуда. Вплоть до хреновухи (водки, настоянной на корне хрена)…

Так заканчивается наше знакомство с заводом. Попрощавшись, я покидаю "город в городе". Откровенно говоря, с двоякими чувствами. С одной стороны испытываю радость, что впервые в жизни побывал на таком огромном заводе, с другой стороны, меня одолевает тоска от того что как и Украина, ее большой завод переживает трудные дни. Оптимизм в судьбу "АвтоКрАЗа" внушают слова Стеганцевой: "Ситуация напряженная, но мы терпим. За 60 лет наш завод часто сталкивался с такими ситуациями. Был обанкрочен, делился на 9 дочерних предприятий. Это временные трудности. Мы закаленный завод. Нелегко уложить в гроб национального производителя, где все собирается с нуля. Мы преодолеем и эти трудности".

Эльшан Мамедов / Баку - Кременчуг - Баку