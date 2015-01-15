​Беспилотные автомобили от Google появятся на дорогах США уже в 2017 году

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Автомобили, способные перемещаться без участия водителя, могут появиться на дорогах общего пользования в США уже через два года.

Как передает Report, такое мнение выразил в Детройте (штат Мичиган) в среду Крис Урмсон, возглавляющий подразделение американской корпорации Google по разработке технологий, необходимых для создания подобных транспортных средств.

"Речь идет о паре лет, может быть пяти годах", — заявил Урмсон во время выступления на открывшемся на этой неделе ежегодном Североамериканском международном автосалоне.

Он отметил, что управляемые компьютерами машины будут, вероятнее всего, первое время эксплуатироваться только в тестовом режиме, и в них на всякий случай будет находиться водитель.

Доступными для свободного приобретения они, по мнению Урмсона, станут несколько позже.