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    ​Беспилотные автомобили от Google появятся на дорогах США уже в 2017 году

    Первое время в них на всякий случай будет находиться водитель

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Автомобили, способные перемещаться без участия водителя, могут появиться на дорогах общего пользования в США уже через два года.

    Как передает Report, такое мнение выразил в Детройте (штат Мичиган) в среду Крис Урмсон, возглавляющий подразделение американской корпорации Google по разработке технологий, необходимых для создания подобных транспортных средств.

    "Речь идет о паре лет, может быть пяти годах", — заявил Урмсон во время выступления на открывшемся на этой неделе ежегодном Североамериканском международном автосалоне.

    Он отметил, что управляемые компьютерами машины будут, вероятнее всего, первое время эксплуатироваться только в тестовом режиме, и в них на всякий случай будет находиться водитель.

    Доступными для свободного приобретения они, по мнению Урмсона, станут несколько позже.

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