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Глава МИД Сомали посетил Сумгайытский химический промышленный парк

Глава МИД Сомали посетил Сумгайытский химический промышленный парк 27 июля министр иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Ахмед Моаллим Фиги ознакомился с деятельностью Сумгайытского химико-промышленного парка.
Промышленность
27 июля 2024 г. 21:19
Глава МИД Сомали посетил Сумгайытский химический промышленный парк

27 июля министр иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Ахмед Моаллим Фиги ознакомился с деятельностью Сумгайытского химико-промышленного парка.

Как передает Report, на встрече с участием посла Азербайджана в Эфиопии Руслана Насибова заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон Элькияр Зиядов проинформировал гостей о действующих в нашей стране промышленных зонах и благоприятных инвестиционных возможностях для предпринимателей.

В рамках встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере промышленности, а также отмечены преимущества применения модели индустриальной зоны.

В завершение гости ознакомились с работами, проделанными в Сумгайытском химико-промышленном парке, и деятельностью предприятия по производству листового стекла ЗАО Azerfloat.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSomalinin naziri Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında olub

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