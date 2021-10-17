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Глава государства: За девять месяцев экономика Азербайджана выросла примерно на 5 процентов, ненефтяная промышленность – на 20 процентов

Глава государства: За девять месяцев экономика Азербайджана выросла примерно на 5 процентов, ненефтяная промышленность – на 20 процентов Сегодня экономика Азербайджана возродилась после пандемического кризиса. Показатели девяти месяцев позитивные, рост в экономике составил примерно 5 процентов, выросла и промышленность, а ненефтяная промышленность – почти на 20 процентов.
Промышленность
17 октября 2021 г. 19:46
Глава государства: За девять месяцев экономика Азербайджана выросла примерно на 5 процентов, ненефтяная промышленность – на 20 процентов
Ильхам Алиев

Сегодня экономика Азербайджана возродилась после пандемического кризиса. Показатели девяти месяцев позитивные, рост в экономике составил примерно 5 процентов, выросла и промышленность, а ненефтяная промышленность – почти на 20 процентов.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

Подчеркнув, что вся эта восстановительная работа требует больших средств, глава государства сказал: «Я абсолютно уверен в том, что все наши планы будут претворены в жизнь в максимально короткий срок, Карабах и Восточный Зангезур станут одними из самых красивых мест не только в Азербайджане, но и в мире».

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Doqquz ayda Azərbaycan iqtisadiyyatı təxminən 5 faiz, qeyri-neft sənayesi isə 20 faiz artıb"

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