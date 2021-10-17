Глава государства: За девять месяцев экономика Азербайджана выросла примерно на 5 процентов, ненефтяная промышленность – на 20 процентов

Глава государства: За девять месяцев экономика Азербайджана выросла примерно на 5 процентов, ненефтяная промышленность – на 20 процентов

Сегодня экономика Азербайджана возродилась после пандемического кризиса. Показатели девяти месяцев позитивные, рост в экономике составил примерно 5 процентов, выросла и промышленность, а ненефтяная промышленность – почти на 20 процентов.

https://static.report.az/photo/1a9eb8c0-b7d8-3a1d-a0ba-4ea62a8d7db0.jpg https://static.report.az/photo/1a9eb8c0-b7d8-3a1d-a0ba-4ea62a8d7db0.jpg Ильхам Алиев