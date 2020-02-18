Глава AzerGold: В ювелирной промышленности нет механизма контроля качества стоимостной цепочки

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В таких странах как Китай, Индия, Италия и Турция наценки к себестоимости золота, драгоценных камней и готовых изделий (НДС и другие пошлины) составляют примерно 0-24%, при их импорте в нашу страну наценки увеличиваются до 46%.

Как сообщает Report, об этом председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов заявил на встрече с предпринимателями под названием "Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности".

По его словам, акцизный налог на золото не применяется в вышеуказанных странах, а подобное чрезмерное налогообложение на отечественном рынке побуждает участников рынка прибегать к альтернативным способам получения сырья, производства и продажи изделий. Отсутствие механизма контроля качества стоимостной цепочки в ювелирной промышленности может привести к экономическим потерям и ряду социальных проблем. Как вы знаете, до прошлого года частично надзорную функцию выполняла Государственная пробирная палата при Министерстве финансов, сейчас в этой области нет единого механизма контроля и риски нарушения прав поставщиков и покупателей возрастают".