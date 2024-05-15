О нас

Гибриды обогнали электромобили по темпу роста спроса

Гибриды обогнали электромобили по темпу роста спроса Автомобили-гибриды обогнали электромобили по темпу роста спроса.
Промышленность
15 мая 2024 г. 16:05
Гибриды обогнали электромобили по темпу роста спроса

Автомобили-гибриды обогнали электромобили по темпу роста спроса.

Как передает Report, об этом сообщает британское интернет-издание о технологиях The Register.

Продажи автомобилей с гибридной силовой установкой (PHEV) выросли заметно сильнее, чем продажи электромобилей (BEV), следует из отчета компании Counterpoint Research.

По данным аналитиков компании, совокупный рост спроса на любые электромобили-гибриды и чисто электрические составил в первом квартале 2024 года 18% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

При этом в Китае совокупный спрос на электромобили вырос на 28%. Китайский рынок стал лидером по темпам роста. Для сравнения в США совокупный спрос вырос на 2%, а поставки чистых электромобилей упали на 3%.

Исследователи Counterpoint считают, что в краткосрочной перспективе гибриды будут выигрывать. Это будет продолжаться до тех пор, пока автопроизводители не научатся делать электромобили дешевле и с меньшим объемом вредных выбросов в процессе жизненного цикла, чтобы избежать штрафов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Plug-in hybrid electric vehicle sales greatly increase

Самое важное

Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
15 мая 2024 г. 13:01
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
14 мая 2024 г. 14:06
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
14 мая 2024 г. 13:45
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
13 мая 2024 г. 18:34
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
13 мая 2024 г. 15:30
Президент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля Харыбюльбюль в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
11 мая 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
11 мая 2024 г. 13:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
11 мая 2024 г. 03:27
Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi