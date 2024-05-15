Гибриды обогнали электромобили по темпу роста спроса

Автомобили-гибриды обогнали электромобили по темпу роста спроса.

Автомобили-гибриды обогнали электромобили по темпу роста спроса.

Как передает Report, об этом сообщает британское интернет-издание о технологиях The Register.

Продажи автомобилей с гибридной силовой установкой (PHEV) выросли заметно сильнее, чем продажи электромобилей (BEV), следует из отчета компании Counterpoint Research.

По данным аналитиков компании, совокупный рост спроса на любые электромобили-гибриды и чисто электрические составил в первом квартале 2024 года 18% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

При этом в Китае совокупный спрос на электромобили вырос на 28%. Китайский рынок стал лидером по темпам роста. Для сравнения в США совокупный спрос вырос на 2%, а поставки чистых электромобилей упали на 3%.

Исследователи Counterpoint считают, что в краткосрочной перспективе гибриды будут выигрывать. Это будет продолжаться до тех пор, пока автопроизводители не научатся делать электромобили дешевле и с меньшим объемом вредных выбросов в процессе жизненного цикла, чтобы избежать штрафов.