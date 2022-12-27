FT: Мировые автопроизводители негласно уходят из Китая

Международные производители автомобилей начали негласный выход с китайского рынка, который стал ведущим в мире по производству запчастей.

Международные производители автомобилей начали негласный выход с китайского рынка, который стал ведущим в мире по производству запчастей.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на представителей индустрии и экспертов.

За этим уходом компаний стоит неопределенность, связанная с жесткой антиковидной политикой китайских властей, а также растущие опасения ухудшения отношений с Китаем.

По словам главы Volvo Car (подразделение китайской же Geely) Джима Роуэна, "чем дольше тянется пандемия, тем больше неопределенности" вокруг. Компания чуть ранее в нынешнем году уже объявила о том, что расширяет использование запчастей, произведенных не в Китае. Представитель Ford Тед Каннис, в свою очередь, полагает, что "по всей автомобильной индустрии сейчас идет масштабный пересмотр логистических операций", и "в ближайшее десятилетие в центре внимания будут цепочки поставок".

В General Motors заявили, что уже большую часть запчастей для североамериканских заводов они производят в этом же регионе, отметив, что "проблемы с цепочками поставок последних лет повысили значение… гибкой модели подбора источников поставок".

Компания Mazda также сообщила, что переводит производство ряда запчастей из Китая в Японию. Компания Honda сообщила, что рассматривает варианты ограничения рисков для цепочек поставок, хотя и не подтвердила появившиеся в СМИ сообщения о том, что хочет использовать как можно меньше запчастей из Китая в своих автомобилях и мотоциклах. Таким образом, даже японские компании, которые в меньшей степени зависят от китайского рынка, начали сокращать присутствие на рынке Китая, отмечает FT.

Издание также ссылается на мнение ряда руководителей западных компаний, которые говорят, что не хотели бы в случае с Китаем оказаться в той же ситуации, какая была в текущем году с их активами в России. Западным производителям автомобилей приходилось спешно сворачивать производство или продавать свои заводы в России, а потом еще искать новые источники поставок важных компонентов, таких как, например, палладий.

Между тем, отмечают эксперты, крупные мировые автопроизводители вряд ли полностью уйдут с китайского рынка, учитывая его размеры. Однако, как ожидается, объем поставок из Китая будет постепенно сокращаться, а производимые там для иностранных автоконцернов компоненты и автомобили будут использоваться только внутри КНР. Это позволит иностранным компаниям ограничить свою зависимость от китайских поставщиков, но в то же время обеспечить поставками свои заводы в Китае.