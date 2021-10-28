FT: автопроизводители из США ожидают сохранения дефицита микросхем и в 2023 году

Ведущие американские автомобилестроительные компании Ford Motor и General Motors считают, что дефицит микросхем может продлиться и в 2023 году.

Ведущие американские автомобилестроительные компании Ford Motor и General Motors считают, что дефицит микросхем может продлиться и в 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг газета Financial Times .

По словам финансового директора Ford Motor Джона Лоулера, хотя компания и ожидает уменьшения "масштабов и остроты" проблемы, "нехватка полупроводников будет ощущаться весь 2022 год и даже в 2023-м".

Исполнительный директор General Motors Мэри Барра полагает, что острота глобального дефицита микросхем к концу этого года несколько снизится, однако "нестабильность в этой сфере будет продолжаться".

Из-за нехватки полупроводников продажи и прибыли обеих компаний, как отмечает издание, в третьем квартале снизились. Это было обусловлено в том числе недостаточным количеством у дилеров парка новых легковых автомобилей и грузовых автомобилей для удовлетворения потребительского спроса. Барра заявила, что компания "продает все, что может, и надеется, что предложит потребителям больше".

Ранее европейские автопроизводители заявили о необходимости скорейшего создания в Европе заводов микросхем, чтобы покончить с зависимостью от их поставок из Азии. Продажи автомобилей в Европе упали в сентябре на 23% - до самого низкого уровня с 1995 года - в частности, из-за неспособности автопроизводителей удовлетворить спрос, прежде всего из-за нехватки полупроводников. Согласно заявлению Ассоциации европейских производителей автомобилей (European Automobile Manufacturers Association), нынешний кризис показывает, "насколько уязвима цепочка поставок полупроводников и как необходимо минимизировать зависимость от зарубежных рынков, особенно азиатских, для наличия этих жизненно важных компонентов".