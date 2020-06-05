Французы начнут делать антисептики из непроданного вина

Французские производители смогут дистиллировать около 2 млн гектолитров непроданного вина для последующего производства биоэтанола и водно-спиртовых гелей.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя винодельческого сектора национального французского учреждения сельскохозяйственной и морской продукции FranceAgriMer Дидье Жосо.

Он пояснил, что данные меры введены из-за кризиса, связанного с коронавирусом, а также с пошлинами, введенными Соединенными Штатами.

По словам Жосо, это решение было поддержано Еврокомиссией.

С сегодняшнего дня до 19 июня все желающие французские виноградари могут заявить объем вина, который хотят дистиллировать, рассказал Жосо, затем начнется непосредственно процесс дистилляции вина.

Такая переработка нераспроданного вина позволит виноделам освободить место в погребах для нового производства, заключил Жосо.