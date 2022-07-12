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Ford отзовет в Китае около 60 тысяч внедорожников из-за дефекта подвески

Ford отзовет в Китае около 60 тысяч внедорожников из-за дефекта подвески Ford China отзывает с китайского рынка 59 935 внедорожников из-за дефекта в системе подвески.
Промышленность
12 июля 2022 г. 08:15
Ford отзовет в Китае около 60 тысяч внедорожников из-за дефекта подвески

Ford China отзывает с китайского рынка 59 935 внедорожников из-за дефекта в системе подвески.

Как передает Report, об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Под отзыв попадают импортные автомобили модели Explorer, выпущенные в период с 12 ноября 2012 года по 30 сентября 2017 года.

Воздействие противогололедных реагентов, которые используются на дорогах в зимний период, может вызвать коррозию шарового шарнира, что приведет к поломке задней подвески и потере управляемости. Это создает угрозу безопасности и увеличивает риск аварии.

Владельцам машин бесплатно заменят детали через официальных дилеров.

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Версия на азербайджанском языке “Ford” Çindən 60 000 avtomobilini nasazlığa görə geri çağırır

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