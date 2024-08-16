Ford отзовет 85 тыс. автомобилей из-за риска возгорания двигателя

Американский производитель автомобилей Ford намерен отозвать порядка 85 тыс. внедорожников Explorer в США из-за риска возгорания двигателя.

Американский производитель автомобилей Ford намерен отозвать порядка 85 тыс. внедорожников Explorer в США из-за риска возгорания двигателя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По данным американского Национального управления безопасностью дорожного движения, в случае отказа двигателя в этих автомобилях существует риск попадания машинного масла и топлива в те его части, которые могут стать источником возгорания.

Отмечается, что неполадки касаются внедорожников модели Explorer 2020-2022 модельных годов с гибридными и бензиновыми двигателями на 3,3 литра.

Ford Motor Company - крупная американская автомобилестроительная компания, основанная в 1903 году изобретателем Генри Фордом. В 2022 году Ford попал в число 500 крупнейших компаний США по размеру выручки по версии Fortune, а также в список крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000. Штаб-квартира компании располагается в пригороде Детройта в штате Мичиган.