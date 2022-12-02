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Фонд развития предпринимательства предоставил промпредприятию кредит на 195 тыс. манатов

Фонд развития предпринимательства предоставил промпредприятию кредит на 195 тыс. манатов Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана предоставил ООО "ATC Company" кредит в размере 195 тыс. манатов в рамках финансирования проектов по производству и переработке промышленной продукции.
Промышленность
2 декабря 2022 г. 14:15
Фонд развития предпринимательства предоставил промпредприятию кредит на 195 тыс. манатов

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана предоставил ООО "ATC Company" кредит в размере 195 тыс. манатов в рамках финансирования проектов по производству и переработке промышленной продукции.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Фонд развития предпринимательства создан указом президента страны от 31 июля 2018 года "Об усовершенствовании механизма господдержки развития предпринимательства" на базе Национального фонда помощи предпринимательству при министерстве экономики. Его уставный капитал составляет 1 007,307 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu sənaye müəssisəsinə 195 min manat kredit verib

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