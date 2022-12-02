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Фонд развития предпринимательства предоставил кредит очередному промпредприятию

Фонд развития предпринимательства предоставил кредит очередному промпредприятию Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики в рамках финансирования проектов по производству и переработке промышленной продукции предоставил ООО ATA Pack кредит в размере 1 млн. 950 тыс. манатов.
Промышленность
2 декабря 2022 г. 16:28
Фонд развития предпринимательства предоставил кредит очередному промпредприятию

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана предоставил ООО ATA Pack кредит в размере 1 млн. 950 тыс. манатов в рамках финансирования проектов по производству и переработке промышленной продукции.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в Twitter.

Напомним, что Фонд развития предпринимательства был создан указом президента страны от 31 июля 2018 года “О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства” на базе Национального фонда содействия предпринимательству при министерстве экономики. Его уставный капитал составляет 1 007,307 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu daha bir sənaye müəssisəsinə kredit verib

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