Фермеры: Отечественный карбамид превосходит по цене и качеству - ВИДЕО

Карбамид является азотным удобрением и содержит 46% азота, который входит в состав белков растений. При его дефиците образование вегетативной массы замедляется, отмечается плохой рост и бледно-зеленый цвет, желтизна листьев.

С текущего года Азербайджан приступил к производству карбамида на Карбамидном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), действующем на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Завод годовой мощностью 650-660 тыс. тонн введен в эксплуатацию 16 января этого года.

Продукция завода не только экспортируется, но и продается на внутреннем рынке. Местные фермеры уже используют отечественный карбамид.

Фермер из села Гарабуджаг Кюрдамирского района Сеймур Буньядов сообщил Report, что карбамид местного производства отличается по цене и качеству: "Ранее мы использовали нитроаммофос и аммофос, с этого года используем карбамид, произведенный SOCAR в Сумгайыте, и достигли очень высоких результатов. Цена на местный продукт выгоднее. По цене одного мешка аммофоса можно купить 3 мешка карбамида. Это выгодно для сельского жителя".

Кроме того, фермер указал на доступность местного карбамида: "Если ранее нам приходилось ждать, когда завезут импортный продукт, сейчас карбамид из Сумгайыта доставляется в кратчайшие сроки. Кроме того, он не твердеет и не портится на складах".

Он рекомендует другим фермерам использовать отечественный продукт.

Фермер из села Шилян в Кюрдамирском районе Хилал Ханкишиев рассказал, что использование местного карбамида повысило производительность: "В последние годы использовались ввозимые из-за рубежа удобрения, которые были совсем невыгодны фермерам. Сейчас мы используем производимый в стране карбамид. Это удобрение превосходит другие виды удобрений как по цене, так и по качеству".

Исполнительный директор ООО "Азер Агро" Галасы Мамедов отметил, что местная продукция отличается высоким качеством: "Карбамид применялся и в советские годы. Но тогда у нас не было собственного производства. В настоящее время в стране производится высококачественный карбамид. Ранее закупаемое удобрение содержало 44% азота, сейчас его содержание в отечественном продукте составляет 46,3%. Это также свидетельствует о высоком качестве продукта. Его можно использовать как для посева, так и подкормки".

Он также подчеркнул преимущества местной продукции по цене: "Аммофос мы покупали по 15 манатов, отечественный карбамид в разы дешевле. Это выгодно как для фермеров и крупных хозяйств. У нас имеется 2 800 гектаров пахотных земель, 2 000 гектаров было засеяно, мы применили карбамид примерно на половине этой площади".

Г.Мамедов указал на доступность продукта: "Нет проблем с покупкой карбамида. При необходимости осуществляется доставка продукта".