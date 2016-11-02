Фармацевтический завод в Промышленном парке Пираллахи заработает в полную силу в 2020 году

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Фармацевтический завод на территории Промышленного парка Пираллахи заработает в полную силу в 2020 году. Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Шахин Мустафаев на церемонии закладки фундамента завода по производству фармацевтической продукции Hayat Pharm.

Министр отметил, что первоначальная производственная мощность завода составит 22,5 млн упаковок или 500 млн таблеток и капсул в год: "В целом, на начальном этапе завод будет производить 89 наименований лекарств с 59 действующими веществами".

По его словам, проект будет реализован поэтапно: "С конца года начнутся работы по созданию логистической инфраструктуры и импорту лекарств. Со следующего года организуется деятельность по созданию производственных мощностей. Это означает новую сферу деятельности в Азербайджане, что способствует развитию ненефтяного сектора. В рамках проекта будет создано более 200 рабочих мест".

Отметим, что сегодня Азербайджанская инвестиционная компания, ООО Вита-А и AR-Pharm, входящая в российскую компанию Р-Фарм, подписали Акционерного соглашения об основании фармацевтического завода Hayat Pharm. Согласно документу, Азербайджанской инвестиционной компании принадлежит 10%, ООО Вита-А и AR-Pharm – по 45% акций совместного предприятия Hayat Pharm. Компания Hayat Pharm получила статус резидента Промышленного парка Пираллахи