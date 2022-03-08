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Евросоюз запретит экспорт морских технологий в Россию

Евросоюз запретит экспорт морских технологий в Россию Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций в отношении России и Беларуси из-за ситуации вокруг Украины.
Промышленность
8 марта 2022 г. 14:41
Евросоюз запретит экспорт морских технологий в Россию

Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций в отношении России и Беларуси из-за ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", в рамках этих мер три белорусских банка будет отключен от системы SWIFT, а экспорт морских технологий из РФ в Европу будет запрещен.

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, новый пакет во вторник будет обсуждаться на уровне постпредов Евросоюза. ЕС намерен ввести дополнительные санкции против российских олигархов и членов парламента.

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