Евросоюз запретит экспорт морских технологий в Россию

Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций в отношении России и Беларуси из-за ситуации вокруг Украины.

Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций в отношении России и Беларуси из-за ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", в рамках этих мер три белорусских банка будет отключен от системы SWIFT, а экспорт морских технологий из РФ в Европу будет запрещен.

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, новый пакет во вторник будет обсуждаться на уровне постпредов Евросоюза. ЕС намерен ввести дополнительные санкции против российских олигархов и членов парламента.