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Евросоюз намерен с 2035 года регистрировать только электромобили

Евросоюз намерен с 2035 года регистрировать только электромобили Европейский союз (ЕС) планирует с 2035 года регистрировать только электромобили, исключений и лазеек для других приводов не должно быть.
Промышленность
11 мая 2022 г. 09:27
Евросоюз намерен с 2035 года регистрировать только электромобили

Европейский союз (ЕС) планирует с 2035 года регистрировать только электромобили, исключений и лазеек для других приводов не должно быть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила немецкая газета Handelsblatt.

По ее информации, одобрение данных предложений становится очевидным как в Европарламенте, так и в Совете ЕС. В частности, Handelsblatt получила компромиссное предложение председательствующей в Совете ЕС Франции, которое было разослано другим государствам - членам сообщества в конце прошлой недели.

Франция, как пишет издание, планирует реализовать первоначальное предложение Еврокомиссии практически один на один. Это означало бы, что с 2035 года в ЕС не будет разрешена регистрация новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей, которые выбрасывают углекислый газ во время движения. Единственная доступная технология для этого - электромобиль. Компромиссное предложение предусматривает лишь новые обязательства по отчетности: Еврокомиссия должна каждые два года оценивать, как работают меры по переподготовке работников автомобильной промышленности.

В первую очередь, как указывает газета, это касается стран Восточной Европы, где рабочие места будут потеряны, если двигатели внутреннего сгорания для легковых автомобилей больше не будут производиться в Европе. Так, Европейская ассоциация автомобильных поставщиков (CLEPA) предполагает, что в ЕС будет потеряно до полумиллиона рабочих мест. Первоначально Германия также выступала против поэтапного отказа от двигателей внутреннего сгорания. Однако пришедшая к власти в декабре прошлого года правящая коалиция "Светофор" теперь поддерживает предложение Еврокомиссии.

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Версия на английском языке EU intends to register only electric vehicles from 2035

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