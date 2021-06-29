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Еврокомиссия продлила на 3 года пошлины на ввоз стали

Еврокомиссия продлила на 3 года пошлины на ввоз стали Защитные меры в виде 25%-ной пошлины введены в отношении 26 категорий стальной продукции
Промышленность
29 июня 2021 г. 14:08
Еврокомиссия продлила на 3 года пошлины на ввоз стали

Еврокомиссия продлила еще на 3 года действие заградительных пошлин на ввоз в регион стальной продукции – до 30 июня 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают в Еврокомиссии.

Защитные меры в виде 25%-ной пошлины, которые вводятся после превышения установленных тарифных квот, были введены в 2019 году на три года (до 30 июня 2021 года) в отношении 26 категорий стальной продукции.

Как сообщалось, Еврокомиссия в январе 2021 года получила запрос от стран-членов ЕС с просьбой рассмотреть возможность продления мер на фоне сохраняющегося давления из-за поставок стальной продукции в регион другими странами, сохранения избыточных производственных мощностей и отсутствия факторов, свидетельствующих об отмене 25%-ных пошлин на сталь в США ("Секция 232").

Проведенное расследование показало, что экономическая ситуация в ЕС существенно ухудшилась в 2019 году, когда промышленность стала демонстрировать убытки, а все индексы свидетельствовали о резком негативном тренде. Еврокомиссия также отмечает, что в 2018-2019 годах прибыльность промышленных компаний сектора сократилась на 6,1 процентного пункта, до -0,4% на конец 2019 года.

Серьезное ухудшение ситуации наблюдалось еще до неожиданного начала пандемии COVID-19. Финансовая ситуация в промышленности ЕС продолжила ухудшаться и в 2020 году, когда эффект от пандемии оказал дополнительное влияние на экономику региона, отмечается в документе.

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