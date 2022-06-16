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Еще три месторождения полезных ископаемых переданы инвесторам посредством аукциона

Еще три месторождения полезных ископаемых переданы инвесторам посредством аукциона Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов посредством очередног
Промышленность
16 июня 2022 г. 15:06
Еще три месторождения полезных ископаемых переданы инвесторам посредством аукциона

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов посредством очередного аукциона передали предпринимателям три месторождения полезных ископаемых.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Сообщается, что на аукцион были выставлены месторождение вулканического пепла "Набур" на территории в 1,1 га в Гобустанском районе, известняковое месторождение "Гюльбахт" в Гарадагском районе на 12 га территории и песчано-гравийное месторождение "Хырхатала" на 2 га территории в Габале.

Со списком месторождений полезных ископаемых, выставленных на торги, можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/3aSTyZI

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