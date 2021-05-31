О нас
Report Georgia
Аудио новости

Еще одно предприятие в Азербайджане будет производить подгузники

Еще одно предприятие в Азербайджане будет производить подгузники На предприятии по производству медицинских масок ООО "Бакинская текстильная фабрика", расположенном в Сумгайытском химико-промышленном парке, начнется производство детских подгузников.
Промышленность
31 мая 2021 г. 15:13
Еще одно предприятие в Азербайджане будет производить подгузники

На предприятии по производству медицинских масок ООО "Бакинская текстильная фабрика", расположенном в Сумгайытском химико-промышленном парке, начнется производство детских подгузников.

Об этом Report сообщила глава компании Сакина Бабаева.

По ее словам, две из четырех производственных линий предприятия будут переведены на производство подгузников.

Бабаева отметила, что за последний месяц предприятие произвело 3 млн 200 тыс. масок: "Есть также сырье для 10 млн единиц медицинских масок. Наши продажи резко упали. Мы надеемся, что с открытием метро продажи начнут расти. Но поскольку медицинская маска является стратегическим продуктом, мы не думаем о прибыли здесь. Наша главная цель - удовлетворить наш спрос".

Он добавил, что на предприятии производятся антибактериальные медицинские маски, а их отпускная цена составляет 8-12 гяпиков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha bir müəssisə yerli uşaq bezi istehsal edəcək

Самое важное

Найдено тело еще одного военнослужащего, погибшего в Отечественной войне
Найдено тело еще одного военнослужащего, погибшего в Отечественной войне
31 мая 2021 г. 14:06
Милли Меджлис принял законопроект о Шуше
Милли Меджлис принял законопроект о Шуше
31 мая 2021 г. 12:07
Минобороны: Провокации врага будут незамедлительно пресекаться
Минобороны: Провокации врага будут незамедлительно пресекаться
31 мая 2021 г. 10:52
Хикмет Гаджиев: Строительство Шушинской школы искусств имени Узеира Гаджибейли начнется в ближайшее время
Хикмет Гаджиев: Строительство Шушинской школы искусств имени Узеира Гаджибейли начнется в ближайшее время
30 мая 2021 г. 01:08
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики
29 мая 2021 г. 18:03
Али Асадов: Мы не претендуем ни на пядь земли Армении, но и ни пяди своей земли не отдадим
Али Асадов: Мы не претендуем ни на пядь земли Армении, но и ни пяди своей земли не отдадим
29 мая 2021 г. 14:44
Видеокадры уничтожения средств ПВО противника в ходе Отечественной войны
Видеокадры уничтожения средств ПВО противника в ходе Отечественной войны
29 мая 2021 г. 13:04
В Агдаме и Ходжавенде состоялось открытие новых воинских частей
ФотоВ Агдаме и Ходжавенде состоялось открытие новых воинских частей
29 мая 2021 г. 12:03
В Баку открылась станция метро 8 Ноября
В Баку открылась станция метро "8 Ноября"
29 мая 2021 г. 11:00
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план города Агдам - ОБНОВЛЕНО
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план города Агдам - ОБНОВЛЕНО
29 мая 2021 г. 00:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi