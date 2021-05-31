Еще одно предприятие в Азербайджане будет производить подгузники

На предприятии по производству медицинских масок ООО "Бакинская текстильная фабрика", расположенном в Сумгайытском химико-промышленном парке, начнется производство детских подгузников.

На предприятии по производству медицинских масок ООО "Бакинская текстильная фабрика", расположенном в Сумгайытском химико-промышленном парке, начнется производство детских подгузников.

Об этом Report сообщила глава компании Сакина Бабаева.

По ее словам, две из четырех производственных линий предприятия будут переведены на производство подгузников.

Бабаева отметила, что за последний месяц предприятие произвело 3 млн 200 тыс. масок: "Есть также сырье для 10 млн единиц медицинских масок. Наши продажи резко упали. Мы надеемся, что с открытием метро продажи начнут расти. Но поскольку медицинская маска является стратегическим продуктом, мы не думаем о прибыли здесь. Наша главная цель - удовлетворить наш спрос".

Он добавил, что на предприятии производятся антибактериальные медицинские маски, а их отпускная цена составляет 8-12 гяпиков.