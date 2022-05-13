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Еще две компании стали резидентами Агдамского промпарка

Еще две компании стали резидентами Агдамского промпарка В Агдамском промышленном парке при Министерстве экономики еще двум компаниям присвоен статус резидентов. Таким образом число резидентов достигло девяти.
Промышленность
13 мая 2022 г. 11:33
Еще две компании стали резидентами Агдамского промпарка

В Агдамском промышленном парке при Министерстве экономики еще двум компаниям присвоен статус резидентов. Таким образом число резидентов достигло девяти.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, это ООО Agah Group с азербайджанским капиталом и компания Expert Services FZE из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ): "1-я компания построит в промпарке предприятие по производству металлических изделий, а 2-я, наряду с обслуживанием тяжелой техники, будет заниматься производственной деятельностью. С реализацией проектов, инвестиционная стоимость которых превышает 9 млн манатов, 60 человек будут обеспечены постоянной работой".

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Версия на азербайджанском языке Ağdam Sənaye Parkında daha iki şirkətə rezidentlik statusu verilib

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