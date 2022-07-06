Еще девять компаний хотят стать резидентами "Экономической зоны Аразской долины"

Рассматриваются заявки девяти субъектов предпринимательства, желающих получить статус резидента в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе Азербайджана.

Рассматриваются заявки девяти субъектов предпринимательства, желающих получить статус резидента в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе Азербайджана.

Об этом Report сообщил заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон Эльхан Шириев.

По его словам, речь идет о местных компаниях.

"Их проекты в основном связаны с созданием логистических и технических сервисных центров, оказанием услуг по ремонту сельскохозяйственной техники. В связи с логистическим расположением "Экономической зоны Аразской долины" стоит вопрос создания здесь парков грузовых автомобилей, строительства центра по их ремонту. Также имеется проект по производству продукции бытовой химии", - отметил Э.Шириев.