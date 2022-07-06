О нас

Еще девять компаний хотят стать резидентами "Экономической зоны Аразской долины"

Еще девять компаний хотят стать резидентами "Экономической зоны Аразской долины" Рассматриваются заявки девяти субъектов предпринимательства, желающих получить статус резидента в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе Азербайджана.
Промышленность
6 июля 2022 г. 16:19
Еще девять компаний хотят стать резидентами Экономической зоны Аразской долины

Рассматриваются заявки девяти субъектов предпринимательства, желающих получить статус резидента в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе Азербайджана.

Об этом Report сообщил заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон Эльхан Шириев.

По его словам, речь идет о местных компаниях.

"Их проекты в основном связаны с созданием логистических и технических сервисных центров, оказанием услуг по ремонту сельскохозяйственной техники. В связи с логистическим расположением "Экономической зоны Аразской долины" стоит вопрос создания здесь парков грузовых автомобилей, строительства центра по их ремонту. Также имеется проект по производству продукции бытовой химии", - отметил Э.Шириев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Daha 9 şirkət "Araz Vadisi İqtisadi Zonası"nın rezidenti olmaq istəyir

Экслюзивные новости

В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
6 июля 2022 г. 16:04
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
4 июля 2022 г. 10:46
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
2 июля 2022 г. 15:11
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
1 июля 2022 г. 17:02
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi