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Еще 7 компаний могут стать резидентами Агдамского промышленного парка

Еще 7 компаний могут стать резидентами Агдамского промышленного парка В ближайшее время еще 7 компаниям может быть предоставлен статус резидентов Агдамского промышленного парка.
Промышленность
19 октября 2022 г. 13:39
Еще 7 компаний могут стать резидентами Агдамского промышленного парка

В ближайшее время еще 7 компаниям может быть предоставлен статус резидентов Агдамского промышленного парка.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Эльхан Шириев.

По его словам, таким образом, количество резидентов парка достигнет 16.

"На данный момент статус резидента присвоен 9 предпринимателям. Эти резиденты планируют инвестировать более 50 млн манатов, создать более 1 000 постоянных рабочих мест. Их деятельность в основном охватывает сферу строительной и текстильной промышленности. Например, мы рассматривали проект по производству обоев, и вскоре этой компании будет предоставлен статус резидента", - отметил он.

"Для резидентов парка в мобильном городке установлено 16 общежитий модульного типа (на 40 человек). Кроме того, на территории начато строительство административного здания. В парке также установлены 2 трансформаторных пункта мощностью 400 кВ и начато строительство электрической подстанции 40 МВА. Ранее была установлена комплектная трансформаторная подстанция 630 кВ. Территория обеспечена скоростным интернетом", - добавил Э.Шириев.

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Версия на азербайджанском языке Daha 7 şirkət Ağdam Sənaye Parkının rezidenti ola bilər

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