ЕС поддержит пошлины на импорт китайских электромобилей в ноябре

Страны Евросоюза могут поддержать введение пошлин на импорт китайских электрических автомобилей в ноябре.

Страны Евросоюза могут поддержать введение пошлин на импорт китайских электрических автомобилей в ноябре.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса.

"Страны-члены ЕС, скорее всего, поддержат введение предлагаемых пошлин на китайские электромобили в ноябре", - говорится в сообщении.

Как заявил Домбровскис, страны ЕС осознают необходимость защиты автомобильной промышленности блока, поскольку доля Китая на рынке электромобилей растет очень быстро. Это является проблемой, которую необходимо решать. Он отметил, что КНР является вторым по величине торговым партнером ЕС и блок заинтересован в сотрудничестве с ним, однако двусторонние торговые отношения он назвал "несбалансированными".

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе сообщал, что ЕК не имеет цели вводить импортные пошлины на электрические автомобили из Китая, мера направлена на корректирование несправедливой ситуации, сложившейся между производителями в КНР и Европе из-за китайских госсубсидий.

Еврокомиссия в четверг сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия ЕС окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.

В ЕК пояснили, что в зависимости от производителя пошлины составят от 17,4% до 37,6%. К трем китайским производителям будут применяться следующие пошлины: BYD: 17,4%; Geely: 19,9%; SAIC: 37,6%. Кроме того, другие производители электромобилей, которые, по заявлению ЕК, "сотрудничали в проведении расследования, но не были включены в выборку", будут облагаться пошлиной в размере 20,8%, а компании, не сотрудничавшие в расследовании, - пошлинами в размере 37,6%. Один производитель – американская Tesla запросила у ЕС рассчитать для нее индивидуальную ставку импортной пошлины на свои электромобили из КНР, ее рассчитают позднее.