Эрдоган: В Биледжик на первом этапе будут добывать 2,5 тонны золота в год

Новое золоторудное предприятие Gübretaş в провинции Биледжик (Турция) на первом этапе будет добывать до 2,5 тонн золота в год. На реализацию первого этапа проекта вложено инвестиций на сумму до 70 млн долларов.

Новое золоторудное предприятие Gübretaş в провинции Биледжик (Турция) на первом этапе будет добывать до 2,5 тонн золота в год. На реализацию первого этапа проекта вложено инвестиций на сумму до 70 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу на открытии данного предприятия.

Глава государства отметил, что после того, как новое предприятие выйдет на полную мощность, компания Gübretaş войдет в тройку крупнейших по добыче золота в Турции.

Он отметил, что экспорт продукции горнорудной продукции Турции по итогам 2022 года вырос на 9,1% - до 6,5 млрд долларов, что является рекордным показателем за всю историю страны.

По его словам, вклад горнорудной промышленности в ВВП Турции за последние 14 лет значительно вырос - с 11 млрд до 93 млрд лир.