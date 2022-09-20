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Эльнур Алиев: Народный промысел может стать одним из факторов для экономического развития Карабаха

Эльнур Алиев: Народный промысел может стать одним из факторов для экономического развития Карабаха Народный промысел может стать одним из основных факторов для экономического развития и занятости на освобожденных территориях Азербайджана.
Промышленность
20 сентября 2022 г. 14:14
Эльнур Алиев: Народный промысел может стать одним из факторов для экономического развития Карабаха

Народный промысел может стать одним из основных факторов для экономического развития и занятости на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на церемонии открытия научно-практической конференции на тему «Культурная экономика в Азербайджане: импульсы развития из Шуши», организованной в городе Шуша Министерством культуры совместно с Институтом экономики Министерства науки и образования.

По его словам, реализация “Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы“, а также обеспечение ”Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории приведут к серьезным изменениям в бизнес-среде, а реинтеграция освобожденных территорий окажет серьезное влияние на динамику экономического развития.

Э.Алиев считает, что в Азербайджане существует большой потенциал для развития народного промысла как важного сектора экономики.

"Глобализация экономики не только открывает новые перспективы для всех направлений по интеграции Азербайджана в мировую экономику, но и ставит перед собой ряд вызовов. Гибкий и адекватный подход к этим вызовам, а также эффективное использование возможностей - важные вопросы для нашей экономики", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Əliyev: "Yaradıcı sənaye Qarabağın iqtisadi inkişafı üçün əsas sahədən birinə çevrilə bilər"

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