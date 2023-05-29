Эльнур Абдуллаев: У жителей, которые вернутся в Лачын, не будет проблем с занятостью

Эльнур Абдуллаев: У жителей, которые вернутся в Лачын, не будет проблем с занятостью

У жителей, которые вернутся в Лачын, не будет проблем с занятостью. Семь предприятий уже начали процесс привлечения к работе.

https://static.report.az/photo/37bf3880-9ea1-34bd-9bcc-a991eca58480.jpg https://static.report.az/photo/37bf3880-9ea1-34bd-9bcc-a991eca58480.jpg

У жителей, которые вернутся в Лачын, не будет проблем с занятостью. Семь предприятий уже начали процесс привлечения к работе. Как сообщает Report, об этом сказал главный координатор по программе "Великого возвращения" Эльнур Абдуллаев. По его словам, в рамках поездки в Лачын президент Ильхам Алиев заложил основу сел Горчу и Шалва. К тому же дал рекомендации и поручения в связи с созданием рабочих мест в соответствии с госпрограммой для улучшения социального положения граждан, которые вернутся в Лачын: "Мы сейчас находимся в Лачынском агропарке - районе с промышленными и производственными предприятиями. В этом районе планируется открытие крупных и малых предприятий для обеспечения занятости жителей Лачына. В настоящее время на первом этапе завершаются строительные работы. На данный момент более 200 жителей, которые вернутся в Лачын, обеспечены работой" Э.Абдуллаев отметил, что так как Лачын расположен на побережье реки Хакари, здесь планируется создать рыболовное хозяйство. Подпишитесь на наш Telegram канал