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Эльхан Шириев: Льготы для деятельности бизнесменов в Карабахе будут расширены

Эльхан Шириев: Льготы для деятельности бизнесменов в Карабахе будут расширены Для бизнесменов, осуществляющих деятельность на освобожденных территориях Азербайджана, действуют ряд льгот, и в настоящее время рассматривается вопрос об их расширении.
Промышленность
6 июля 2022 г. 14:45
Эльхан Шириев: Льготы для деятельности бизнесменов в Карабахе будут расширены

Для бизнесменов, осуществляющих деятельность на освобожденных территориях Азербайджана, действуют ряд льгот, и в настоящее время рассматривается вопрос об их расширении.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон Эльхан Шириев на проходящей в Баку специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной азербайджано-турецкому экономическому сотрудничеству.

По его словам, также стоит вопрос о продлении налоговых и таможенных льгот на 15 лет, освобождении от таможенных пошлин ряда сырьевых товаров: "Это повысит привлекательность промышленных парков, созданных на освобожденных от оккупации территориях".

В настоящее время резиденты промышленных парков с даты их регистрации освобождаются на 10 лет от уплаты налога на прибыль, имущественного и земельного налогов, НДС на импортируемую технику, технологическое оборудование и установки. Кроме того, резиденты промпарков освобождаются от таможенных пошлин на импортируемую технику, технологическое оборудование и установки сроком на 7 лет.

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Версия на английском языке Elkhan Shiriyev: More concessions expected for businessmen in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Elxan Şiriyev: "Qarabağda iş adamlarının fəaliyyəti üçün güzəştlər artırılacaq"

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