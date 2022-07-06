Эльхан Шириев: Льготы для деятельности бизнесменов в Карабахе будут расширены

Для бизнесменов, осуществляющих деятельность на освобожденных территориях Азербайджана, действуют ряд льгот, и в настоящее время рассматривается вопрос об их расширении.

Для бизнесменов, осуществляющих деятельность на освобожденных территориях Азербайджана, действуют ряд льгот, и в настоящее время рассматривается вопрос об их расширении.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон Эльхан Шириев на проходящей в Баку специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной азербайджано-турецкому экономическому сотрудничеству.

По его словам, также стоит вопрос о продлении налоговых и таможенных льгот на 15 лет, освобождении от таможенных пошлин ряда сырьевых товаров: "Это повысит привлекательность промышленных парков, созданных на освобожденных от оккупации территориях".

В настоящее время резиденты промышленных парков с даты их регистрации освобождаются на 10 лет от уплаты налога на прибыль, имущественного и земельного налогов, НДС на импортируемую технику, технологическое оборудование и установки. Кроме того, резиденты промпарков освобождаются от таможенных пошлин на импортируемую технику, технологическое оборудование и установки сроком на 7 лет.