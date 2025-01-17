Экспорт угля РФ упал до 6-летнего минимума на фоне санкций и проблем с ж/д

Угольные компании России столкнулись с сокращением экспорта третий год подряд.
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По итогам прошлого года угольные компании поставили на внешние рынки 195 миллионов тонн продукции, что на 17,5 миллиона тонн меньше, чем в предыдущем году, и на 26,2 тонны меньше по сравнению с 2022 годом.
По сравнению с довоенным 2021 годом (223,4 миллиона тонн) экспорт угля из России сократился на 13% и текущие объемы стали самыми низкими за последние 6 лет. В 2020 году было экспортировано 211 миллионов тонн, в 2019 году - 199 миллионов тонн, в 2018 году - 193 миллиона тонн.
Как отмечают аналитики Argus, санкции продолжают негативно влиять на экспортные поставки: в отличие от нефти и газа, Европа ввела полное эмбарго на уголь, крупнейшие угольные компании - СУЭК и "Мечел" включены в санкционный список США.
По данным Argus, ситуацию усугубили проблемы на железных дорогах, которые "не готовы к повороту экономики на Восток". На фоне роста грузопотока нехватка локомотивов и машинистов привела РЖД на грань транспортного коллапса: средняя скорость движения в сети упала ниже 35 км/час и достигла минимума с 1991 года.
По словам топ-менеджеров, говоривших с Bloomberg в прошлом месяце, несколько угольных компаний не смогли осуществить плановые экспортные поставки из-за заторов на железных дорогах.
Кроме того, экспортные цены на уголь упали до самого низкого уровня за 7 лет. В результате более половины угольных компаний в России оказались убыточными, и весь сектор завершил год с отрицательным финансовым результатом: по данным "Росстата" за январь-октябрь, сбалансированный убыток составил 81 миллиард рублей.
Отрезанные санкциями от внешних рынков угольные компании начали сокращать добычу. В основном угольном регионе - Кемеровской области - по итогам прошлого года добыча снизилась на 15,8 миллиона тонн до 198,4 миллиона тонн. Экспорт угля из региона сократился на 10% до 102 миллионов тонн.