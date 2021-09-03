Экспорт продукции промышленных парков в Азербайджане вырос на 47%

В первом полугодии этого года производство продукции в промышленных парках Азербайджана увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

В первом полугодии этого года производство продукции в промышленных парках Азербайджана увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, экспорт продукции промышленных парков увеличился на 47%.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парков. Это Сумгайытский химический промышленный парк, Балаханский промышленный парк, Гарадагский промышленный парк, Мингячевирский промышленный парк и Пираллахинский промышленный парк.

Указом президента Ильхама Алиева в мае этого года был создан 6-й по счету - Агдамский промышленный парк.