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Экспорт продукции промышленных парков в Азербайджане вырос на 47% 

Экспорт продукции промышленных парков в Азербайджане вырос на 47%  В первом полугодии этого года производство продукции в промышленных парках Азербайджана увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Промышленность
3 сентября 2021 г. 15:17
Экспорт продукции промышленных парков в Азербайджане вырос на 47% 

В первом полугодии этого года производство продукции в промышленных парках Азербайджана увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, экспорт продукции промышленных парков увеличился на 47%.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парков. Это Сумгайытский химический промышленный парк, Балаханский промышленный парк, Гарадагский промышленный парк, Мингячевирский промышленный парк и Пираллахинский промышленный парк.

Указом президента Ильхама Алиева в мае этого года был создан 6-й по счету - Агдамский промышленный парк.

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Версия на английском языке Azerbaijani industrial parks increase exports by 47%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sənaye parklarının məhsul ixracı 47 % artıb

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