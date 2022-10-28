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Экспорт из промышленных зон Азербайджана вырос на 55%

Экспорт из промышленных зон Азербайджана вырос на 55% В январе-сентябре этого года стоимость продукции, произведенной в промышленных зонах Азербайджана, увеличилась на 41,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 2,1 млрд манатов, а стоимость экспорта из зон увеличилась на 55,3%
Промышленность
28 октября 2022 г. 10:57
Экспорт из промышленных зон Азербайджана вырос на 55%

В январе-сентябре этого года стоимость продукции, произведенной в промышленных зонах Азербайджана, увеличилась на 41,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 2,1 млрд манатов, а стоимость экспорта из зон увеличилась на 55,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 846 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"За этого период удельный вес промышленных зон в производстве продукции ненефтяной промышленности составил 16,6%, а в экспорте - 33,3%. До сих пор в промышленных зонах произведено продукции на сумму 8 млрд манатов, из которых продукция на 2,6 млрд манатов экспортирована", - добавил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts 55% growth in export of goods from industrial zones 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sənaye zonalarından ixrac 55% artıb

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