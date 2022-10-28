Экспорт из промышленных зон Азербайджана вырос на 55%

В январе-сентябре этого года стоимость продукции, произведенной в промышленных зонах Азербайджана, увеличилась на 41,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 2,1 млрд манатов, а стоимость экспорта из зон увеличилась на 55,3%

В январе-сентябре этого года стоимость продукции, произведенной в промышленных зонах Азербайджана, увеличилась на 41,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 2,1 млрд манатов, а стоимость экспорта из зон увеличилась на 55,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 846 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"За этого период удельный вес промышленных зон в производстве продукции ненефтяной промышленности составил 16,6%, а в экспорте - 33,3%. До сих пор в промышленных зонах произведено продукции на сумму 8 млрд манатов, из которых продукция на 2,6 млрд манатов экспортирована", - добавил министр.