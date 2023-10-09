Экспорт AzerGold в прошлом месяце достиг рекордного значения

ЗАО AzerGold, занимающееся добычей и экспортом драгоценных металлов, в сентябре 2023 года осуществило самые крупные экспортные операции за период своей деятельности.

ЗАО AzerGold, занимающееся добычей и экспортом драгоценных металлов, в сентябре 2023 года осуществило самые крупные экспортные операции за период своей деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на AzerGold, в результате двух экспортных операций, проведенных акционерным обществом в сентябре этого года, на внешнем рынке было продано 13,3 тыс. унций золота и 15,8 тыс. унций серебра.

В итоге AzerGold привлек в экономику страны 43 млн 210 тыс. манатов, что является рекордным показателем за весь период деятельности общества.

Напомним, что ЗАО AzerGold, начавшее свою деятельность в 2017 году с эксплуатации одного рудника - месторождения золота "Човдар", расположенного в Дашкесанском районе, за прошедшие семь лет добилось ввода в эксплуатацию на территории Дашкесанского и Гейгельского районов еще трех золотых рудников на флангах месторождения "Човдар". В 2021 году на золотом руднике "Агйохуш-1" были завершены эксплуатационные работы, а на рудниках "Човдар", "Мярях" и "Тюлаллар" добыча продолжается. Параллельно обществом продолжаются разведочные и исследовательские работы на различных стадиях на месторождениях золота, меди и других цветных металлов в Нахчыванской Автономной Республике, Балакянском и Кяльбаджарском районах.