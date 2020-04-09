​Экспорт AzerGold приостановлен из-за коронавируса

Специализированная международная логистическая компания, осуществляющая услуги по перевозке металлов, добываемых ЗАО AzerGold, не может оказывать услуги из-за приостановки регулярных рейсов вследствие пандемии.

Как сообщил Report пресс-секретарь ЗАО AzerGold Ариз Тарвердиев, по этой причине экспортные операции не осуществляются.

"Мы надеемся, что компания возобновит деятельность в кратчайшие сроки. В противном случае AzerGold прибегнет к альтернативному способу перевозки. Это означает организацию соответствующих чартерных рейсов. Организация чартерных авиарейсов в настоящее время требует достаточно крупных средств, то есть в 5-6 раз больше расходов”.