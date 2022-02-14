Эксперт: Промзоны ускорят интеграцию Карабаха в национальную экономику

Промышленные зоны значительно ускорят процесс интеграции освобожденных территорий Азербайджана в национальную экономику.

Промышленные зоны значительно ускорят процесс интеграции освобожденных территорий Азербайджана в национальную экономику.

Об этом Report сообщил экономист-эксперт Амаль Гасанли.

“Эти территории обладают богатым ресурсным и инфраструктурным потенциалом. Их эффективное использование является одним из главных приоритетов. В этом контексте создание промышленных зон на освобожденных от оккупации территориях сыграет важную роль в стимулировании частных инициатив, максимально эффективной реализации промышленного потенциала, создании современного и эффективного производства”, - сказал Гасанли.

По его словам, промышленные зоны способствуют расширению предпринимательства в регионах, стимулируют конкурентоспособный экспорт на основе высоких технологий: “В основе философии создания промышленных зон лежит формирование максимально комфортной среды деятельности для предпринимателей и наемных работников. Так, резиденты индустриальных парков освобождаются от налога на имущество, земельного налога, налога на прибыль, подоходного налога сроком на 10 лет, а импорт техники для производственных целей освобождается от НДС и таможенных пошлин сроком на 7 лет. Все это стимулирует инвестиции в эти зоны. В результате в промышленные зоны привлечено более 6 млрд манатов инвестиций".

Гасанли подчеркнул, что промышленные зоны обеспечивают рост занятости, особенно в регионах: "В этих зонах создано более 10 тысяч рабочих мест. Зоны этого типа минимизируют зависимость страны от внешних рынков за счет стимулирования производства импортозамещающей продукции. В то же время увеличивается производство конкурентоспособной продукции на экспорт, обеспечивая устойчивое развитие ненефтяного сектора в стране. Опираясь на последние официальные данные, можно увидеть, что по сравнению с предыдущим годом производство продукции в промышленных зонах в 2021 году увеличилось на 88,3%. Объем экспорта по промышленным зонам за отчетный период увеличился в 2,7 раза”.

Эксперт считает, что создание промышленных зон играет решающую роль в формировании и стремительном развитии ненефтяной промышленности страны.