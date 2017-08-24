Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) отказался повышать долю в Holcim (Azerbaijan) (Гарадагский цементный завод), ведущем производителе цемента в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную печать.

По информации, решение об этом принял Совет директоров банка. Причины не разглашаются.

Напомним, что EBRD в настоящее время контролирует 10% акций завода. Банк в прошлом году решил довести долю до 20% в рамках поддержки экономики Азербайджана. Акционерами Holcim (Azerbaijan) являются швейцарские Lafarge Holcim (66%) и Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (10%), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) (10%), физические лица (14%). Уставный капитал основанного в 2010 году акционерного общества составляет 31,813 млн манатов. Предприятие завершило 2015 год с чистым убытком в 99 млн манатов, а 2016-й - 27 млн манатов.