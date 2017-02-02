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    Должностные лица SOCAR Methanol приняли участие на международной конференции

    На международной конференции обсуждены перспективы производства метанола в Азербайджане

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Дубае (ОАЭ) состоялась 5-я Международная конференция "Argus Рынок углеводородов Каспия и Центральной Азии 2017", на которой участвовали свыше 80 компаний из 20 стран мира.

    Как сообщает Report, на мероприятии генеральный директор ООО “SOCAR Methanol” Эльнур Мустафаев и заведующий отделом маркетинга и экспорта нефти и нефтепродуктов Департамента маркетинга и экономических операций в SOCAR Джамал Алияров выступили на тему "Экспортный потенциал производства метанола в Азербайджане".

    После выступления были даны ответы на вопросы о возможностях и экспортном потенциале производства метанола в Азербайджане.

    Отметим, что в настоящее время Бакинский метаноловый завод находится в управлении ООО "SOCAR Methanol", 99% акций которого принадлежат "SOCAR" и 1% ООО "SOCARGPC".

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