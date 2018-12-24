Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года доля промышленности в ненефтяном экспорте Азербайджана достигла 52%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на конференции под названием "Грандиозное строительство: вчера, сегодня, завтра" в Баку.

По его словам, инвестиции более 70 резидентов промышленных парков и кварталов Азербайджана оцениваются в 5 млрд манатов.

Кроме того, министр отметил, что 75% новых рабочих мест, созданных за последние 15 лет, приходится на регионы.