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    Доля промышленности в ненефтяном экспорте Азербайджана достигла 52%

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года доля промышленности в ненефтяном экспорте Азербайджана достигла 52%.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на конференции под названием "Грандиозное строительство: вчера, сегодня, завтра" в Баку.

    По его словам, инвестиции более 70 резидентов промышленных парков и кварталов Азербайджана оцениваются в 5 млрд манатов.

    Кроме того, министр отметил, что 75% новых рабочих мест, созданных за последние 15 лет, приходится на регионы.

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