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Доходы и расходы Сумгайытского химико-промышленного парка выросли в 2 раза

Доходы и расходы Сумгайытского химико-промышленного парка выросли в 2 раза Доходы и расходы Сумгайытского химико-промышленного парка выросли в 2 раза
Промышленность
21 августа 2020 г. 16:19
Доходы и расходы Сумгайытского химико-промышленного парка выросли в 2 раза

Доходы и расходы Сумгайытского химико-промышленного парка выросли в 2 раза. В 2019 году ООО “Сумгайытский химический промышленный парк”, принадлежащее Министерству экономики, получило доход в размере 22 151 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет учреждения, это в 2 раза больше по сравнению с 2018 годом. 

прошлом году доходы предприятия составили 22 070 тыс. манатов, а доходы от операций - 81 тыс. манатов. За отчетный период расходы компании возросли почти в 2 раза, составив 22 135 тысяч манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı”nın gəlirləri və xərcləri 2 dəfə artıb

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