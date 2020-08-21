Доходы и расходы Сумгайытского химико-промышленного парка выросли в 2 раза

Доходы и расходы Сумгайытского химико-промышленного парка выросли в 2 раза

Доходы и расходы Сумгайытского химико-промышленного парка выросли в 2 раза. В 2019 году ООО “Сумгайытский химический промышленный парк”, принадлежащее Министерству экономики, получило доход в размере 22 151 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет учреждения, это в 2 раза больше по сравнению с 2018 годом.

прошлом году доходы предприятия составили 22 070 тыс. манатов, а доходы от операций - 81 тыс. манатов. За отчетный период расходы компании возросли почти в 2 раза, составив 22 135 тысяч манатов.