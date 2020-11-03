О нас
Report Georgia
Аудио новости

Доходы Азербайджана от экспорта алюминия сократились на 25%

Доходы Азербайджана от экспорта алюминия сократились на 25% В январе-сентябре 2020 года из Азербайджана в зарубежные страны был экспортирован алюминий на сумму 36,1 млн долларов США
Промышленность
3 ноября 2020 г. 15:10
Доходы Азербайджана от экспорта алюминия сократились на 25%

В сентябре этого года Азербайджан экспортировал алюминий на сумму 3,8 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Это на 4,3 млн долларов или в 2,1 раза меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В январе-сентябре 2020 года из Азербайджана в зарубежные страны был экспортирован алюминий на сумму 36,1 млн долларов США. Это на 11,9 млн долларов или на 24,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın alüminium ixracından gəliri 25% azalıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
22 октября 2020 г. 17:23
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
22 октября 2020 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi