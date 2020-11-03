Доходы Азербайджана от экспорта алюминия сократились на 25%

В январе-сентябре 2020 года из Азербайджана в зарубежные страны был экспортирован алюминий на сумму 36,1 млн долларов США

В сентябре этого года Азербайджан экспортировал алюминий на сумму 3,8 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Это на 4,3 млн долларов или в 2,1 раза меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В январе-сентябре 2020 года из Азербайджана в зарубежные страны был экспортирован алюминий на сумму 36,1 млн долларов США. Это на 11,9 млн долларов или на 24,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.