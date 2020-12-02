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Доходы Azeraluminium от экспорта за год снизились на 21%

Доходы Azeraluminium от экспорта за год снизились на 21% ООО Azeraluminium является лидирующей компанией Азербайджана в сфере цветной металлургии, а также единственным производителем первичного алюминия на Южном Кавказе
Промышленность
2 декабря 2020 г. 15:52
Доходы Azeraluminium от экспорта за год снизились на 21%

ООО Azeraluminium, дочернее предприятие ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", в январе-октябре текущего года экспортировало продукцию на сумму 74,2 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ноябрьский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно информации, это на 20 млн долларов США или на 20,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Напомним, что за январь-октябрь 2019 года ООО Azeraluminium экспортировало в зарубежные страны продукцию на сумму 96,2 млн долларов США.

ООО Azeraluminium является лидирующей компанией Азербайджана в сфере цветной металлургии, а также единственным производителем первичного алюминия на Южном Кавказе. Главный офис алюминиевого комплекса расположен в городе Гянджа. Алюминиевый комплекс включает в себя 4 завода (электролизный завод, завод анодных процессов, завод непрерывного литья и проката, завод холодного проката и покраски), 2 вспомогательных хозяйства (110 кв кремниевая выпрямительная станция, механический ремонтный блок) и другие объекты. Продукция изготавливается по мировым стандартам и широко применяется в различных сферах по всему миру. Компания экспортирует 90% своего производства в более чем 15 стран.

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Версия на азербайджанском языке “Azəralüminium”un ixracdan gəlirləri bir ildə 21 % azalıb

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