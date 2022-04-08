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Дочернее предприятие AzerGold завершило тендер на 119 млн манатов

Дочернее предприятие AzerGold завершило тендер на 119 млн манатов Дочернее предприятие ЗАО AzerGold - ООО "Дашкесанская железная руда" подвело итоги открытого тендера на взрывные работы, транспортировку пород на юго-восточном железорудном месторождении.
Промышленность
8 апреля 2022 г. 17:27
Дочернее предприятие AzerGold завершило тендер на 119 млн манатов

Дочернее предприятие ЗАО AzerGold - ООО "Дашкесанская железная руда" подвело итоги открытого тендера на взрывные работы, транспортировку пород на юго-восточном железорудном месторождении.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ООО Azeri Mining Group.

Победителю будет выплачено 118,948 млн манатов.

Напомним, что ООО "Дашкесанская железная руда" создано в декабре 2020 года. Цель состоит в том, чтобы внести дополнительный вклад в развитие экономики страны, в том числе региона, путем ввода в эксплуатацию одного из крупномасштабных проектов – месторождения Дашкесанской железной руды. Его уставный капитал составляет 38,601 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “AzerGold”un törəmə müəssisəsi 119 milyon manatlıq tenderə yekun vurub

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