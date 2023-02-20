Добывающая золото в Азербайджане компания в очередной раз увеличила долю в канадской фирме

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, в очередной раз увеличила свою долю в канадской компании Libero Copper Gold Corporation, акционером которой является.

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, в очередной раз увеличила свою долю в канадской компании Libero Copper & Gold Corporation, акционером которой является.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию Anglo-Asian Mining Plc.

Британская компания приобрела 3,2 млн акций Libero Copper за 355 тыс. долларов США (480 тыс. канадских долларов).

Таким образом, доля Anglo-Asian Mining в канадской компании увеличилась до 19,8%, а количество простых акций, которыми владеет компания, достигло 21,3 млн.

Гендиректор компании Anglo Asian Mining Реза Везири отметил, что это уже вторая инвестиция компании в текущем году, и в общей сложности четвертая инвестиция Anglo-Asian Mining Plc. в компанию Libero Copper & Gold Corporation.