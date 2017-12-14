Добыча золота и серебра в Азербайджане увеличилась

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре текущего года в стране добыто 5 669,0 кг золота, что в 3,2 раза больше соответствующего периода прошлого года. Добыча серебра выросла на 67,9%, составив 566,8 кг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Запасы готовой продукции на 1 декабря составили 63,5 кг золота и 73,5 кг серебра.

Отметим, что золото в Азербайджане добывается в Дашкесане (ЗАО AzerGold) и Гедабеке (Anglo-Asian Mining, Британия).

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. Договор предусматривает разработку 6 месторождений: 1 - в Нахчыване, 2 - Гедабеке, 3 - Кельбаджаре и Зангилане, которые в настоящее время находятся под армянской оккупацией. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%.